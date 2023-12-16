Киев, 16 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Киевские власти демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» в сквере Дарницкого района. Об этом 16 декабря сообщили в городском департаменте территориального контроля.

Соцсети Демонтаж памятника «Таращанец»

«Сегодня бригада специалистов коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» с помощью техники осуществили демонтаж конструкции памятника героическому экипажу бронепоезда «Таращанец», ― говорится в сообщении ведомства.

Скульптурную группу высотой около четырёх метров, изготовленную из гранита и бронзы, с помощью подъемного крана перенесли в прицеп грузовика и вывезли из сквера. В департаменте добавили, что в дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских

Также в департаменте напомнила, что недавно украинское правительство приняло решение об изъятии из Госреестра недвижимых памятников национального значения монументов некоторым российским и советским деятелям, что позволило запустить процессы их демонтажа.

Монумент установили в 1974 году в центре одноименного парка недалеко от Дарницкого железнодорожного вокзала в честь экипажа бронепоезда, который в августе 1919 года во время захвата Киева большевистской армией в течении шести оборонял от деникинцев Дарницкий железнодорожный узел. В ночь на 30 августа белогвардейцы блокировали бронепоезд и предложили экипажу сдаться. Отклонив это предложение, матросы-черноморцы и рабочие-железнодорожники взорвали бронепоезд и сами погибли.

Памятник установлен на месте захоронения героического экипажа. Семь фигур символизируют семерку из команды «таращанцев» в момент принятия решения: погибнуть, но не сдаваться.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября стало известно, что во Львовской области на западе Украины уничтожили четыре памятника советским воинам. В посёлке Магеров снесли памятник советским лётчикам, а в Добросине, Великом Любене и Коропуже демонтировали памятники советским солдатам.

По данным Львовской областной военной администрации, с начала текущего года на территории региона уничтожили более 190 советских памятников и мемориальных досок. Как указал глава региона Максим Козицкий, до конца года власти планируют ликвидировать все монументы советского периода, включая памятники воинам, павшим в Великую Отечественную войну.

Массовое уничтожение памятников, связанных с Россией, началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. Власти к началу 2022 года поменяли названия более 900 населённых пунктов и переименовали около 50 тысяч улиц.