Париж, 16 декабря, 2023, 14:46 — ИА Регнум. На новый шпиль отреставрированного собора Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери) вновь поместят фигуру петуха, внутри которого будут храниться христианские святыни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

YOAN VALAT/ЕРА/ТАСС

В фигуру отреставрированной птицы поместят фрагмент Тернового венца Иисуса Христа, частицы мощей покровительницы Парижа святой Геновефы и первого епископа Парижа Дионисия Парижского. Нового медного петуха решил сделать главный архитектор после того, как прежнего обнаружили в повреждённом виде под завалами после пожара.

«Нотр-Дом вновь обретёт свою часть. В субботу, 16 декабря, вновь установят петуха, являющегося эмблематическим элементом его архитектуры», — сообщил телеканал.

Помимо петуха, внутрь новой статуи с реликвиями поместят запечатанный тубус с именами почти двух тысяч человек, которые принимали участие в реконструкции собора.

15 апреля 2019 года произошёл крупнейший в истории собора пожар, в результате которого обрушился шпиль, а несущая конструкция оказалась в огне. Пострадал уникальный деревянный каркас крыши из дубовых палок, возраст которых более 800 лет. При этом древним реликвиям удалось уцелеть.

После этого началась масштабная реконструкция Нотр-Дама. В конце ноября 2023 года он обрёл привычный облик, на него установили дубовый шпиль, покрытый свинцом высотой 96 м, а затем водрузили крест. Открытие собора для посещения запланировано на 8 декабря 2024 года.

Собор построили в XII веке из белого камня в готическом архитектурном стиле. Он является одним из символов французской столицы.

Как сообщало 17 марта ИА Регнум, после пожара в Париже раскрыли секрет строительства Нотр-Дам. Учёные пришли к выводу, что он стал первым собором готического стиля, в котором железо использовали как строительный материал для создания новой архитектурной формы. Благодаря передовым технологиям в строительстве того времени, удалось сделать так, что высота Нотр-Дама составила 32 метра.