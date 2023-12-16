Москва, 16 декабря, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг Александра Градского, рассказал о гонорарах, которые певица Алла Пугачёва получала в 90-е годы.

Сергей Бобылев/ТАСС Алла Пугачёва

«Он тогда меня удивил, сказав, что Алла Борисовна с конца 80-х годов мало зарабатывала, потому что давала мало концертов из-за проблем с голосом», — рассказал aif.ru Додолев.

Как уточнил писатель, у Пугачёвой деньги были только с корпоративов. Тогда, в 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить $80 тыс. или даже сто тысяч долларов за выступление, но это было два раза в год.

Додолев поделился с журналистами отрывками бесед с музыкантом, которые не вошли в книгу «Гранд российской музыки», выпущенную к 70-летию мэтра в 2019 году. Он пояснил, что записывал с Градским интервью до весны 2020-го, планируя, что в 2024 году к 75-летию композитора выйдет новая автобиографичная книга.

Как 15 декабря сообщало ИА Регнум, Аллу Пугачёву во время её кратковременного визита в Россию в ноябре в течение часа допрашивали пограничники. Певица рассказала, что жить за границей тяжело и в ментальном, и в материальном смыслах. После общения с пограничниками она подарила на память сотрудникам погранслужбы в Псковской области свои портреты с автографом. При этом отмечалось, что Примадонна сильно переживала, что её не пропустят на родину.

В октябре стало известно, что осудивший российскую спецоперацию комик и шоумен Иван Ургант поднял в два раза цену за корпоратив по сравнению с январём 2022 года. Уточнялось, что Ургант увеличил свой минимальный гонорар до 7 млн рублей.