Лондон, 16 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Украинский конфликт не может тянуться бесконечно, а потому западным странам необходимо поддержать проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое мнение 15 декабря высказал публицист Мэттью Пэррис в колонке британской газеты The Times.

Максим Гучек / БелТА/РИА Новости

«На Украине тупиковая ситуация уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка», — написал он.

По словам журналиста, компромисс в этом вопросе не должен означать уменьшения поддержки Украины западными странами, которым стоит максимально вооружить Киев, чтобы тот мог начать этот процесс «с позиции максимальной силы».

«Какова бы ни была его форма [мирного соглашения], неприятная правда, с которой придётся столкнуться Украине и её друзьям, [она] заключается в том, что любое руководство в Москве должно будет иметь возможность сказать российскому народу <…>, что [спецоперация] не была напрасной», — отметил Пэррис.

При этом любые украинские власти должны иметь смелость сказать жителям Украины о том, что он заключило сделку, несущую «постоянный мир, процветание и безопасность», хотя и в пределах уменьшившихся границ, добавил обозреватель.

Пэррис также не согласился с раздающимися на Западе призывами длить конфликт на Украине «сколько потребуется».

«Борьба будет продолжаться бесконечно? Россия может это, ей даже всеобщая мобилизация пока не понадобилась. Может ли Украина? Правда? Что же до «разгрома в военном отношении», то этого невозможно достичь одной лишь обороной, какой бы упорной она ни была, и требуется наступление вглубь российской территории, а также способность удерживать захваченное. Прецеденты похода на Москву не очень хорошие», — предупредил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Москва если и будет вести мирные переговоры с Киевом, то только на собственных условиях. Он подчеркнул, что у России может быть только одно условие на них: абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех исконно русских территорий, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться в её состав. А всё остальное определит российское руководство, добавил Сальдо.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон хочет «вынудить» Россию пойти на переговоры с Украиной на приемлемых для Киева условиях. По его словам, для этого США хотят сделать так, чтобы в противном случае Россия имела дело с «более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 декабря назвала заявление Файнера о желании США вынудить Россию вести переговоры с Украиной на условиях Киева очередной белибердой. Она отметила, что представитель США видимо забыл, что буквально до этого говорил о необходимости продолжать конфликт на Украине до «победного конца».