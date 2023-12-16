Тель-Авив, Израиль, 16 декабря, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Народная артистка СССР Алла Пугачёва недавно вернулась в Израиль, где сделала заявление, которое вызвало негодование у россиян. О своём приезде певица сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сергей Фадеичев/ТАСС

Она добавила, что приехала в своё дом в Герцлию с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), чтобы отметить день рождения её друга музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

«Идём с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять», — написала артистка.

Артистка разместила снимок и заявила, что намерена отлично провести время и повеселиться.

По данным «KP.RU», это заявление Примадонны вызвало волну негодования среди россиян. Жители России выразили презрение в адрес артистки. Её обвинили в «подлости и вакханалии» в тяжёлые времена, некоторые призвали артистку «иметь совесть».

Также критике подвергли и Макаревича. Россияне назвали его предателем за резкие высказывания в адрес российского руководства и жителей страны.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции на Украине из России семейство уехало жить в Израиль. Однако вскоре после атаки ХАМАС на еврейское государство и начала боевых действий в регионе палестино-израильского конфликта они покинули и эту страну.

О возвращении Пугачёвой в Россию стало известно 2 ноября. По информации ИА Регнум, она въехала на российскую территорию через погранпереход в Псковской области, где её встретил водитель певицы. Пугачёва приезжала одна, без своих детей и супруга. Позднее, 4 ноября, жители Твери заметили в городе автомобиль Аллы Пугачёвой. Чёрный Rolls Royce артистки увидели у здания, где находится студия звукозаписи. Также 4 ноября возле дома Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь заметили её концертного директора Елену Чупракову.

На следующий день, 5 ноября, Пугачёва уехала из России в Латвию. Супруг артистки опубликовал в соцсети фото, на котором Пугачёва и Галкин находились в Сигулде, в 50 км от Риги.

В начале декабря Пугачёву и Галкина заметили гуляющими на Кипре. Однако на днях знакомый певицы сообщил, что Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) нашли новое место жительства. Они планируют уехать с Кипра и после новогодних праздников перебраться в Лондон. Одна из причин переезда― местный климат, который не подошёл 74-летней певице ― она стала жаловаться на плохое самочувствие и проблемы с сердцем. Кроме того, исполнительница хочет, чтобы её дети получили образование в столице Великобритании.

Подруга и портниха Пугачёвой Любовь Аксёнова высказала мнение о том, что певица уехала за границу, чтобы позаботиться о детях.