Москва, 16 декабря, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил участников Российского союза туриндустрии (РСТ) с 30-летием со дня образования организации. Поздравительную телеграмму 16 декабря опубликовали на сайте Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Отрадно, что в последние годы туризм в нашей стране динамично развивается, становится важным фактором укрепления экономического, инфраструктурного потенциала городов и целых регионов, решения задач в области здравоохранения и просвещения, экологии и воспитания молодёжи, сбережения памятников истории и культуры», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что туристическая индустрия даёт новые возможности для создания рабочих мест и роста таких смежных сфер, как торговля, сельское хозяйство, цифровые технологий, строительство, общественное питание и производство сувенирной продукции.

Путин подчеркнул, что большой вклад в развитие отрасли вносит РСТ, объединяющий порядка трёх тысяч организаций в разных регионах.

«Важно, что ваши усилия направлены на консолидацию профессионального сообщества вокруг единых задач и целей, формирование в России современного, цивилизованного туристического рынка, повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг, подготовку квалифицированных кадров», — добавил он.

Глава государства также высказал уверенность в том, что РСТ будет продолжать беречь и развивать сложившиеся в отрасли традиции, а также достойно выполнять свою миссию.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что сейчас в России хорошими темпами развивается внутренний туризм. Он также поблагодарил всех работающих в этой сфере за повышение качества их работы.

Президент 25 августа поручил правительству разработать меры по развитию активного туризма в стране. В число таковых должны были войти предложения по созданию туристических клубов и законодательному обеспечению создания национальной системы туристических троп.