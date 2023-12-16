Вашингтон, 16 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Ультраправая американская активистка Лаура Лумер раскрыла личность одного из участников порноролика, снятого в зале заседаний Сената США. Об этом она написала в социальной сети Х (бывшая Twitter).

TASS/Sebastian Barros Salamanca/LongVisual via ZUMA Press Wire

Ранее The Daily Caller сообщил, что помощник сенатора США снял порнографический ролик в зале заседаний Сената. В статье личность не раскрывалась.

«Демократа, сотрудника штаба сенатора Бена Кардина, который снял себя на видео в зале конгресса, зовут Эйдан Маезе-Черопски», — написала Лумер.

Она добавила, что сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски также снимался в рекламе предвыборной кампании президента Джо Байдена в 2020 году.

Сам Маезе-Черопски не стал это отрицать. При этом он заявил, что никогда бы не стал проявлять неуважение к своему рабочему месту.

Согласно данным из открытых источников, Эйдан Мейза-Черопски работает помощником сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина. Он начал работать на сенатора в 2021 году в качестве помощника по персоналу. Он быстро продвинулся по карьерной лестнице и в 2022 году стал корреспондентом по внешней политике в законодательных органах. Получил степень по международным исследованиям в университете Джона Хопкинса в 2019 году, а также степень бакалавра в области общества и окружающей среды Калифорнийского университета в Беркли в июле 2020 года.

Как ранее 16 декабря передавало ИА Регнум, в Сети появился ролик, на котором видно, как сотрудник Конгресса занимается сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний Сената. Источник The Daily Caller подтвердил, что на видео запечатлён зал слушаний Сената Hart Hearing Room 216. При этом впервые видео появилось в чате закрытой группы, связанной с политикой.