Москва, 16 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения трудового мигранта из Таджикистана на сотрудника полиции на московском рынке «Садовод». В ведомстве сообщили, что тот применил силу.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Мигранту вменили преступления по части 1 статьи 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти» и статье 319 УК РФ «оскорбление представителя власти».

«В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка «Садовод», расположенного на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело», — заявили в СК.

Уроженца Таджикистана задержали. Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Таджику грозит до пяти лет лишения свободы, а также до года исправительных работ за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Вместе с ним для проверки в следственные органы доставили ещё более 80 человек.

Как сообщало 8 декабря ИА Регнум, в Москве несколько десятков мигрантов устроили массовую поножовщину из-за ссоры парня и девушки. Инцидент произошёл на Угрешской улице.

Между ними возник конфликт из-за того, что одни решили «наказать» других. В качестве причины выступила ссора молодого человека и девушки, также уроженцев соседней республики, проживавших в одном районе Москвы.

Вооружившись битами и холодным оружием, они устроили драку, в которой активное участие принимали порядка семи человек. В результате четверо участников потасовки получили ножевые ранения, их госпитализировали. Остальные скрылись с места происшествия.