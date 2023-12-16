Минск, 16 декабря, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после планового ремонта, сообщили 16 декабря в пресс-службе минэнерго Белоруссии.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после планово-предупредительного ремонта», — сообщили в ведомстве.

Министерство уточнило, что в рамках проведённых работ на АЭС в активную зону реактора загрузили 42 тепловыделяющие сборки со свежим топливом.

Также на первом энергоблоке провели ревизию оборудования реакторной установки, турбогенератора и главных циркуляционных насосов. Специалисты проверили сварные соединения оборудования, провели контроль состояния металла и диагностику сварных соединений оборудования.

Ведомство добавило, что планово-предупредительный ремонт на АЭС проводят каждый год.

Первый энергоблок БелАЭС находится в промышленной эксплуатации с 10 июня 2021 года. Он выработал за это время 18,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Ежедневно блок вырабатывает 27–27,5 млн кВт⋅ч.

Основной партнёр Белоруссии в проекте по строительству БелАЭС — российская компания «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Россия предоставила Белоруссии кредит на строительство станции.

В марте правительство Белоруссии поручило минфину республики подписать с Россией проект протокола о кредите на строительство БелАЭС. Москва на год продлила начало погашения кредита. Оно начнётся не позднее 1 апреля 2024 года.