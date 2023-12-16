Курск, 16 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Шестеро украинских пограничников 16 декабря сдались в плен на границе с Курской областью, сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», — сообщил Старовойт.

Губернатор призвал украинских военных выходить на частоту 149.200 и сдаваться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен в зоне СВО. Количество сдавшихся в плен резко выросло за последнее время.

Минобороны 15 декабря сообщило, что за неделю в плен в зоне проведения спецоперации сдались 82 украинских военных, за прошедшие сутки — 25 человек.

Как рассказал пленный украинский военный Сергей Пацюк, первый раз в жизни он взял в руки автомат, попав в зону боевых действий, когда его забрали служить в ВСУ. Его насильно мобилизовали, отправив на фронт совершенно неподготовленным. В плен он сдался сам.