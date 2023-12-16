Екатеринбург, 16 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге взяли под стражу бывшего временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, ранее задержанного по делу о мошенничестве. Такое решение 16 декабря вынес Верх-Исетский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Администрация Свердловской области Игорь Дубровин

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> сроком на десять суток, то есть по 23 декабря», ― говорится в сообщении суда в соцсети «ВКонтакте.

В суде также уточнили, что в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Других подробностей обвинения не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего врио заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина задержали 15 декабря в Чите. Затем его доставили в Екатеринбург. Предварительно, ему вменяют мошенничество.

В администрации Забайкальского края заявили, что Дубровин совершил действия, которые дают основания для утраты доверия к нему. На этом основании губернатор Забайкальского края отправил и. о. зампреда в отставку. Распоряжение об освобождении его от должности глава региона подписал 14 декабря.

Задержание может быть связано с деятельностью Дубровина на Урале, где он курировал строительство здания Свердловской государственной академической филармонии и объектов Универсиады. Официального подтверждения этой информации правоохранительные органы пока не дали.

Дубровина назначили исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края 19 июня 2023 года. Ранее он возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. Один из объектов, которые давно должны были функционировать, — концертный зал местной филармонии, но здание так и не построили, несмотря на потраченные миллионы.