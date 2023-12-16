Москва, 16 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Ракета «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала днём 16 декабря с космодрома Байконур. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Вскоре после старта разгонный блок со спутником отделятся от третьей ступени ракеты, в общей сложности выведение на орбиту продолжится на протяжении 4,5 часов.

Запущенный спутник создали на базе платформы «Навигатор» производства НПО им. С. А. Лавочкина. Его задачей стал круглосуточный всепогодный мониторинг Земли и морей Северного Ледовитого океана. Первый подобный спутник запустили с Байконура в феврале 2021 года. Полностью развернуть группировку «Арктика-М» планируется к 2031 году.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа носитель «Союз-2.1б» с военным спутником для Минобороны стартовал с космодрома «Плесецк». Запуск ракеты провели боевые расчеты космических войск ВКС. Перед этим, 13 июля научно-производственное объединение «Энергомаш» провело успешные контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191, предназначенного для ракет-носителей семейства «Ангара».