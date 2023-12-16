Москва, 16 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева с 75-летним юбилеем. Поздравительную телеграмму 16 декабря опубликовали на сайте Кремля.

РИА Новости/Станислав Красильников Артист, телеведущий Юрий Николаев

Глава государства назвал журналиста талантливым, обаятельным и доброжелательным человеком, который много сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного телевидения, по праву заслужив уважение коллег и искренние симпатии зрителей.

Путин также особо отметил неизменную заботу Николаева о становлении и воспитании юных дарований.

«Здоровья Вам и воплощения в жизнь намеченных планов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 27 ноября поздравил актёра и народного артиста России Владимира Машкова с 60-летним юбилеем. Он также назвал юбиляра ярким, самобытным актёром, блестяще реализовавшим свой профессиональный и творческий потенциал на режиссёрском поприще.

Президент 26 ноября поздравил диктора, телеведущую и народную артистку РСФСР Анну Шатилову с 85-летним юбилеем. По словам Путина, за годы творческого пути телеведущая внесла большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций отечественной дикторской школы, снискав уважение коллег и любовь нескольких поколений телезрителей.