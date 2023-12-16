Москва, 16 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Трёхкратный чемпион СССР по хоккею Алексей Макаров, выступавший за московский «Спартак», умер на 83-м году жизни, сообщила 16 декабря пресс-служба хоккейного клуба.

ХК «Спартак» Алексей Макаров

«Не стало Алексея Макарова — легендарного защитника московского «Спартака» и трёхкратного чемпиона страны в составе нашего клуба», — говорится в сообщении.

Он играл за «Спартак» с 1960 по 1972 год. В составе этой команды он становился чемпионом СССР в 1962-м, 1967-м и 1969-м годах. Также Макаров четыре раза на чемпионатах Советского Союза завоевывал серебряные и трижды бронзовые медали.

Макаров выступал защитником. Как отметили в пресс-службе, его приход в «Спартак» во многом помог команде подняться с нижних ступеней турнирной таблицы к лидирующим позициям. Его охарактеризовали как «агрессивного защитника», опасного для вратарей других команд. Выступая за красно-белых, Макаров забросил в ворота 70 шайб, превосходя по этому показателю многих нападающих.

С 1964 по 1968 год он сыграл 12 матчей за сборную СССР, забросив две шайбы. В том числе он трижды участвовал в Международном хоккейном турнире в СССР, и столько же раз — на Мемориале Брауна в Колорадо-Спрингс (США). После ухода из «Спартака» Макаров с 1973 по 1974 год был тренером рязанской команды «Станкостроитель».