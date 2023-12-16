Санкт-Петербург, 16 декабря, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который почти четверть века назад изнасиловал и убил первоклассницу. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Преступление злоумышленник совершил 7 апреля 1999 года. На тот момент ему было 15 лет. В тот день преступник позвонил по домофону, вошёл в квартиру, изнасиловал школьницу и задушил её.

Об убийстве девочки в полицию сообщил 14-летний сводный брат погибшей. Он обнаружил тело сестры в квартире. Следователи возбудили уголовное дело.

«15 декабря задержали 40-летнего мужчину, который в 1999 году изнасиловал и убил семилетнюю девочку», ― уточнил собеседник телеканала.

Мужчину поместили в изолятор временного размещения. Ранее он уже имел проблемы с законом. В 2006 году его осудили за кражу.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Краснодарском крае следователи раскрыли убийство девочки, совершённое в 2016 году. Сделать это помогли надписи, оставленные на зданиях в посёлке Звезда. Виновным в убийстве суд признал отчима девочки 66-летнего Николая Мишина. Он рассказал, что падчерица в тот день сильно мешала ему тем, что несколько раз забегала во двор его дома, отвлекая его. Прогоняя её, мужчина ударил ребёнка по голове кувалдой. Удар оказался смертельным. Затем он вывез тело девочки в соседний населённый пункт, где закопал в поле.

В Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить шестилетнюю девочку, когда она гостила у своей бабушки. Инцидент произошёл 16 сентября в доме на улице Возрождения. Ребёнка осмотрели врачи, после оказания медицинской помощи её отпустили домой. Мать девочки обратилась в полицию.