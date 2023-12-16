Берлин, 16 декабря, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Генеральный штаб украинской армии принял решение пересмотреть военную стратегию и временно прекратить попытки захватить освобождённые Вооружёнными силами России территории. Об этом 16 декабря сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным журналистов, новой целью ВСУ теперь будет не оборона, а нанесение как можно большего урона живой силе российской армии с минимальными собственными потерями.

«Наша цель — достижение наиболее положительного соотношения потерь. При соотношении 10 к 1 в нашу пользу мы продолжим [обороняться], при отношении один к одному мы отступаем», — заявил газете один из украинских офицеров.

Ещё один представитель ВСУ подтвердил изданию, что теперь украинская армия не будет пытаться давить и форсировать ситуацию, а станет просто стараться нанести российским военным максимальные потери.

«То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем», — высказал газете мнение экс-военный советник одной из стран Запада, консультировавший ВСУ.

Он добавил, что при отступлении ВСУ создают минные поля, надеясь достичь «кульминационной точки», когда российское наступление «захлебнётся». По словам советника, после этого ВСУ могут попытаться перехватить инициативу, получив западное оружие, способное кардинально изменить ситуацию на поле боя, такое как ракеты ATACMS или Taurus либо самолёты F-16 или JAS 39.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге заявил, что ВСУ могут готовиться к новому контрнаступлению в 2024 году. По данным газеты Die Welt, о таких планах Киева может говорить и переданный им Вашингтону список вооружений: вертолёты Black Hawk и Apache, самолёты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, дроны и боеприпасы.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ Вооружённые силы России уничтожили 747 украинских танков и 2,3 тыс. бронемашин. Глава государства отметил, что поставленное Западом Украине оружие не стало проблемой для российских военных.