Кудрово, Ленинградская область, 16 декабря, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области девочка упала с балкона на 13-м этаже в городе Кудрове. Ребёнок выжил и находится в больнице, сообщил 16 декабря источник РЕН ТВ.

Евгений Разумный/: Ведомости/ТАСС

Утром 15 декабря 11-летняя школьница упала с общего балкона многоэтажного жилого дома. Инцидент произошёл на Пражской улице.

«Медики забрали её ещё до прибытия полиции», — сообщил источник.

Девочка в тяжёлом состоянии находится в больнице с переломом правой и левой бедренных костей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября из окна общежития в Москве выпал студент пятого курса Университета имени Сеченова. Молодой человек разбился. В его комнате не нашли никаких следов внешнего воздействия.

В начале ноября в Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. По словам очевидца, не исключено, что мужчина разбился, упав с балкона.

В минздраве Астраханской области 23 сентября сообщили, что выпавшая из окна восьмого этажа девушка выжила. Она упала во время мытья окна.