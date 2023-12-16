Лос-Анджелес, США, 16 декабря, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Причиной смерти американского актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья, стало сильное воздействие кетамина. Об этом говорится в заключении департамента медэксперта округа Лос-Анджелес по итогам вскрытия, сообщил телеканал Sky News.

ТАСС/IMAGO/MediaPunch Мэттью Перри

«Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес определил, что причиной смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина», ― говорится в сообщении.

В отчёте отмечено, что высокий уровень кетамина, обнаруженный в крови Перри, указывает на то, что основными причинами его смерти стали чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания. При этом эксперты подчеркнули, что произошедшее стало следствием несчастного случая.

Также утверждается, что актёр получал инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги. Однако последняя процедура проходила полторы недели назад. При этом кетамин выводится из организма за три-четыре часа, поэтому его следы в организме Перри не могли быть получены во время последней инфузии.

Кетамин ― препарат, использующийся в качестве обезболивающего в медицине и ветеринарии. Также является наркотиком, формирующим стойкую зависимость. В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщало ИА Регнум, Перри умер в возрасте 54 лет. Он получил мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Также он играл в фильмах «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000), «Папе снова 17» (2009), «Странная парочка» (2015-2017).

Его тело было нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Предварительной причиной смерти Перри была названа сердечная недостаточность.

Изначально рассматривалась версия о том, что причиной трагедии могли стать наркотики. В автобиографичной книге «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» Перри сам признавал, что на протяжении долгих лет страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Он также написал, как со съёмок фильма «Не смотрите наверх» отправился прямиком в швейцарский реабилитационный центр из-за того, что солгал врачам о силе болей в животе, пытаясь получить от них определённый препарат.

Актёра похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе недалеко от студии Warner Bros, где в течение десяти сезонов снимались «Друзья».