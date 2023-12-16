Вашингтон, 16 декабря, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Помощник сенатора США снял порнографический ролик в зале заседаний Сената, сообщил The Daily Caller.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На любительском ролике видно, как сотрудник Конгресса занимается сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний Сената», — говорится в материале.

Источник подтвердил, что на видео действительно запечатлён зал слушаний Сената Hart Hearing Room 216. Само видео впервые появилось в чате закрытой группы, связанной с политикой.

В статье личность сотрудника Конгресса на раскрывается.

Как сообщало ИА Регнум, в июне майора британской армии Дункана Уиггинса отстранили от службы из-за неподобающего поведения. Майора уличили в интимной близости с двумя женщинами на балу в казармах Робетсона. Причём женщин пригласил его однополчанин и младший офицер. Помимо этого, сама близость произошла после того, как жена майора, мать двоих маленьких детей, ушла с вечеринки и легла спать.