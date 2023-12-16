Хасавюрт, Дагестан, 16 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В Дагестане на рынке в Хасавюрте полицейский произвёл выстрел в воздух, чтобы остановить возникший из-за мобильного телефона массовый конфликт, сообщили 16 декабря в региональном управлении МВД.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Как рассказала глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, 20-летний охранник на рынке не вернул долг в размере 120 тысяч рублей владельцу магазина гаджетов. Как выяснилось, ранее охранник «купил» телефон, а деньги пообещал принести позже.

Владелец магазина, 38-летний житель Хасавюрта, 15 декабря пришёл на рынок и потребовал у охранника вернуть долг. Покупатель пользовался телефоном, но не собирался отдавать хозяину магазина деньги.

В результате произошла драка. Хозяин магазина гаджетов в результате оказался в больнице с сотрясением мозга. Также у него диагностировали различные ушибы и ссадины.

Конфликт на этом не закончился, и вечером драка возникла уже среди земляков этих двоих мужчин, работающих на рынке и живущих в Хасавюрте.

«Драки удалось избежать, выстрелы в воздух произвел сотрудник полиции с целью остановить толпу», — рассказала Гариева в интервью «Коммерсанту».

Не вернувшего долг охранника доставили в полицию для разбирательства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря в Москве произошла драка между охранниками и сотрудниками барбершопа. На северо-западе Москвы в торговом центре «Калейдоскоп» двое охранников поругались с персоналом барбершопа, затем произошла потасовка, и один их охранников пустил в ход холодное оружие.