Вашингтон, 16 декабря, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор призвал США покинуть Ирак. Об этом он написал в социальной сети в X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Америке необходимо уйти из Ирака <…> Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос», — написал Макгрегор.

Экс-советник Пентагона обратил внимание на то, что более пяти тысяч американских военных находятся на ​​12 или 13 базах в Ираке. Он назвал их «сидячими мишенями».

В 2003 году США начали военную операцию «Иракская свобода» с целью свержения власти Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции послужили обвинения, что Ирак якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В результате война привела к гибели свыше ста тысяч мирных жителей, обострила конфликт между суннитами и шиитами.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в столице Ирака ракетному обстрелу подверглось посольство США, расположенное в особо охраняемой «зеленой зоне». Жители Багдада выложили в соцсети видео, где слышны звуки взрывов.

Позднее, 10 декабря, «Исламское сопротивление в Ираке» сообщило, что продолжит операции против американских сил в стране до их полного ухода из Ирака. При этом в заявлении говорилось, что 8 декабря иракское сопротивление 11 раз атаковало военные базы США в Ираке и Сирии.

В ноябре военная база США Айн-эль-Асад подверглась ракетному удару на западе Ирака. Шиитские вооруженные формирования заявили, что атаковали военную базу при помощи беспилотника.