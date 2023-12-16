Берлин, 16 декабря, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Украинская армия может готовиться к новому контрнаступлению в 2024 году. Такое мнение 16 декабря высказал немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге, его слова привела газета Die Welt.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — сказал он.

По словам эксперта, отправной точкой нового контрнаступления украинских войск может стать Херсон.

О наступательных планах Киева может свидетельствовать и переданный им Вашингтону список вооружений: вертолёты Black Hawk и Apache, самолёты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, дроны и боеприпасы, отметили авторы статьи.

«В целом украинский заказ указывает на новую попытку перехода к манёвренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано», — уточнил Ланге.

Издание напомнило, что летом ВСУ пытались прорвать российские линии обороны с помощью немецких танков Leopard и американских БМП Bradley, однако их контрнаступление стало катастрофой.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «непростой» военной ситуации для Киева в зоне конфликта. Он также признал, что контрнаступление украинских войск не достигло быстрых успехов.

Ранее в этот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецоперация показала, что Россию невозможно победить в военном конфликте. Политик допустил, что украинский конфликт затянется из-за накалённой обстановки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 13 декабря, что политики США после провала контрнаступления ВСУ перестали говорить, что хотят стратегического поражения России. По его словам, теперь они говорят, что нельзя допустить победы России на Украине.