Санкт-Петербург, 16 декабря, 2023, 11:15 — ИА Регнум. На одной из станций метро в Санкт-Петербурге обнаружили брошенную восьмилетнюю девочку без верхней одежды. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Собеседник уточнил, что инцидент произошёл утром 15 декабря в вестибюле станции метро «Нарвская». Брошенного без присмотра ребёнка передали сотрудникам службы безопасности. Вскоре приехали скорая помощь и полиция.

«Ребёнок не разговаривает, не ориентируется в пространстве», ― добавил источник.

Полиция выяснила, что девочка живёт с матерью на улице Метростроевцев. Женщина обнаружила отсутствие дочери, когда проснулась утром. В отношении неё составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.

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