Москва, 16 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Президента Федерации смешанных единоборств Калужской области Виктора Дроздова единогласно избрали главой Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России. Отчётно-выборная конференция организации состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе MMA.

Союз MMA России Виктор Дроздов

После назначения Дроздова поздравил бывший глава федерации Фёдор Емельяненко. Он отметил, что это сложная, ответственная и очень интересная работа.

«Уверен, что Ваши лидерские качества и опыт помогут Вам с легкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в нашей стране и на международной арене», — заявил Емельяненко.

Дроздов был единственным кандидатом, поэтому его избрали на безальтернативной основе.

В августе Емельяненко подал в отставку. Он с перерывом занимал пост президента с момента создания организации в 2012 году. После его ухода исполняющим обязанности президента организации стал Андрей Терентьев.

Дроздов родился в 1957 году в Кировском районе Калужской области. Учился в Мещовском педагогическом училище, затем в пединституте города Коломны. С 1979 года был инструктором по физкультуре и спорту Обнинского Горисполкома. Закончил Санкт-Петербургскую финансовую Академию. В 1999 году окончил факультет государственного муниципального управления в Академии при правительстве. Мастер спорта. Возглавлял Федерацию смешанных единоборств Калужской области.

В августе Дроздова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Также он получил орден «За вклад в развитие физической культуры и спорта».