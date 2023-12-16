СМИ: США отчитали Израиль за 30 атак по позициям армии Ливана с 7 октября
CNN: США отчитали Израиль за 30 атак по позициям армии Ливана с 7 октября
Вашингтон, 16 декабря, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты отчитали Израиль за то, что израильские военные с момента обострения ближневосточного конфликта произвели свыше 30 атак на армию Ливана. Об этом 15 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, израильские военные с 7 октября 34 раза нанесли удары по позициям ливанской армии.
Как заявил один из американских высокопоставленных чиновников, США считают, что целью части этих атак были объекты шиитского движения «Хезболла», однако о целях других сказать сложно, так как они могли быть следствием недостаточной сдержанности со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Администрация (президента США Джо) Байдена заявила Израилю, что эти удары неприемлемы», — говорится в сообщении.
Чиновник США указал на популярность ливанской армии в Ливане, при том что в Вашингтоне считают, что военные страны станут важными игроками в любом будущем мирном урегулировании между Тель-Авивом и Бейрутом. В свою очередь, представитель ЦАХАЛ заявил, что любой причиненный другой армии урон «является непреднамеренным».
Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря пресс-служба ЦАХАЛ заявила об открытом израильскими военными огне в сторону Ливана в ответ на зафиксированные с ливанской стороны пуски. Отмечалось, что также военные Израиля нанесли удары по нескольким целям движения «Хезболла».
Армия Израиля 5 декабря сообщила о нанесении авиаудара по пусковым постам, инфраструктуре и военному комплексу «Хезболлы». По утверждению ЦАХАЛ, это было ответом на пуски 4 декабря из Ливана в израильскую сторону.