Вашингтон, 16 декабря, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты отчитали Израиль за то, что израильские военные с момента обострения ближневосточного конфликта произвели свыше 30 атак на армию Ливана. Об этом 15 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным телеканала, израильские военные с 7 октября 34 раза нанесли удары по позициям ливанской армии.

Как заявил один из американских высокопоставленных чиновников, США считают, что целью части этих атак были объекты шиитского движения «Хезболла», однако о целях других сказать сложно, так как они могли быть следствием недостаточной сдержанности со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Администрация (президента США Джо) Байдена заявила Израилю, что эти удары неприемлемы», — говорится в сообщении.

Чиновник США указал на популярность ливанской армии в Ливане, при том что в Вашингтоне считают, что военные страны станут важными игроками в любом будущем мирном урегулировании между Тель-Авивом и Бейрутом. В свою очередь, представитель ЦАХАЛ заявил, что любой причиненный другой армии урон «является непреднамеренным».

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря пресс-служба ЦАХАЛ заявила об открытом израильскими военными огне в сторону Ливана в ответ на зафиксированные с ливанской стороны пуски. Отмечалось, что также военные Израиля нанесли удары по нескольким целям движения «Хезболла».

Армия Израиля 5 декабря сообщила о нанесении авиаудара по пусковым постам, инфраструктуре и военному комплексу «Хезболлы». По утверждению ЦАХАЛ, это было ответом на пуски 4 декабря из Ливана в израильскую сторону.