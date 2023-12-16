Москва, 16 декабря, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Россия в 2022 году увеличила задолженность только перед одним иностранным государством. Согласно данным Всемирного банка, этой страной стала Индия.

Известия/ Константин Кокошкин

За год этот показатель вырос на четверть и составил до 777 млн долларов.

Всего в прошлом году у России было только три суверенных кредитора. Кроме Индии, это Франция и Южная Корея. Перед этими государствами долг, напротив, сократился ― в 1,8 раза (до 177,8 млн долларов) и на 25% (до минимальных 209,8 млн долларов) соответственно.

В целом внешний долг России составил 376,1 млрд долларов, сократившись на рекордные 20%, сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, по итогам второго квартала 2023 года внешний долг России по отношению к ВВП впервые упал ниже 15%. Снижение этого показателя наблюдается в течение нескольких лет. Так, по результатам 2020 года уровень внешнего долга составлял 31%, спустя год — 26,2%, в конце 2022 года он опустился до 16,6%, а в первом квартале 2023 года уже 15,45%. По окончании второго квартала текущего года снизился до 14,96% ($343,4 млрд, или примерно 29,9 трлн рублей).

Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись с начала 2023 года на $54,1 млрд, или на 14,1%.

По данным Всемирного банка, в 2022 году общая задолженность иностранных государств перед Россией достигла примерно 28,9 млрд долларов ― это на 8,7% (2,3 млрд долларов) больше, чем годом ранее.

На конец прошлого года непогашенная задолженность перед российскими кредиторами была у 37 стран. Основным должником осталась Белоруссия $8,24 млрд. Больше всего долг вырос у Бангладеш и Египта и составил $1,82 млрд и $5,86 млрд соответственно.