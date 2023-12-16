Париж, 16 декабря, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Совет ордена Почетного легиона обсудит соответствие актёра Жерара Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции. Об этом 15 декабря заявила министр культуры страны Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

Zuma\TASS Жерар Депардье

«Я переговорила с великим канцлером ордена генералом армии Франсуа Лекуантром. Он сообщил, что Совет ордена начнёт административную процедуру, чтобы определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду», — сказала она.

Абдюль-Малак добавила, что этот вопрос относится к компетенции совет ордена.

В начале ноября на французском телевидении вышел документальный фильм «Дополнительное расследование» с кадрами, на которых Депардье непристойно пошутил в адрес женщин. В фильме также есть интервью с четырьмя женщинами, обвиняющими актёра в насилии.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Депардье лишили ордена Квебека, являющегося высшей наградой франкоязычной канадской провинции Квебек, за «скандальные сексистские высказывания». Это стало первым в истории таким случаем.

Британская газета The Guardian 9 декабря написала, что документальном фильме «Депардье: падение огра» говорится, что Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году, когда приехал туда. После этого представители французской кино — и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актёром.