Вашингтон, 16 декабря, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Количество бездомных людей в США в 2022 году достигло 650 тысяч, сообщило американское министерство жилищного строительства и городского развития.

ТАСС/ Michael Ho Wai Lee/SOPA Images via ZUMA

В опубликованном отчёте министерство сообщило, что, если сравнивать с 2021 годом, количество бездомных выросло в 2022 году на 12%.

К этой категории относятся люди, живущие на улице, в палатках, машинах, а также в приютах. Из них 40% — это чернокожие, четверть из них — пожилые. Ведомство указало на рост доли латиноамериканцев среди бездомных.

Комментируя эти показатели, глава американского межведомственного совета по бездомным Джефф Оливет объяснил, что бездомных становится больше из-за роста арендной платы за жилье.

«У нас просто не хватает домов, которые люди могли бы себе позволить», — сказал Оливет.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Newsweek, в США владельцы отелей начали выселять ветеранов, у которых нет жилья, и селить мигрантов. Как 16 мая сообщила обозреватель издания Джулия Карбонаро, владельцы гостиниц поступают таким образом ради дополнительной прибыли в размере до $100 за ночь.

В начале мая американские правозащитники подали иск против администрации президента Джо Байдена в связи с тем, что мигрантам ограничили предоставление убежища. За время президентства Байдена на южную границу страны прибыло рекордное количество мигрантов — более 2,3 млн человек. Это рекордное значение по сравнению с 2021 и 2022 годами.