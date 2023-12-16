Москва, 16 декабря, 2023, 10:15 — ИА Регнум. В нынешнем году доходы Дедов Морозов от выступлений на новогодних праздниках выросли на 15 тысяч рублей по сравнению с 2022 годом. При этом, как свидетельствуют данные исследования сервиса Headhunter, Снегурочки стали зарабатывать меньше на 5 тысяч рублей.

РИА Новости/Андрей Сорокин

«У Дедов Морозов минимальное вознаграждение выросло с 20 тысяч до 35 тысяч рублей, среднее ― с 55 тысяч до 70 тысяч рублей», ― говорится в документе, который цитирует «РИА Новости».

У Снегурочек минимальное предлагаемое вознаграждение за год упало в два раза ― с 20 тысяч до 10 тысяч рублей, как и средний уровень ― с 45 тысяч в 2022-м до 40 тысяч в 2023 году.

Минимум за работу актёров и аниматоров, выступающих в нескольких новогодних амплуа, составляет 45 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году (от 15 тысяч). Среднее вознаграждение для них выросло до 60 тысяч рублей (в прошлом году ― 40 тысяч).

В исследовании отмечено, что наиболее востребована роль Деда Мороза. На неё приходится половина предложений работы. По сравнению с предновогодним сезоном 2022 года число таких предложений выросло почти в три раза.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным исследования сервиса «Работа. ру», участие в котором в декабре приняли более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны, в 2024 году россияне хотели бы получать зарплату не ниже 120 тысяч рублей в месяц. Причём мужчины претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 тысячи и 154,7 тысячи рублей соответственно.

Ранее россияне поделились целями на предстоящий год. В 2024 году они хотели бы больше зарабатывать и чаще высыпаться. Согласно поросу, проведённому Skillfactory и Fitmost, увеличить свой доход в будущем мечтают 70% респондентов. Ещё 60% хотят освоить новую профессию, 43% — регулярно заниматься спортом раз-два в неделю.