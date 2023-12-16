Москва, 16 декабря, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Государственная комиссия одобрила заправку топливом и старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Арктика-М» №2 16 декабря с космодрома Байконур. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя «Союз-2.1б», несущей разгонный блок «Фрегат» и гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя должен состояться 16 декабря с 31-й площадки Байконура в 12:17 мск. Процесс выведения спутника на целевую орбиту будет продолжаться в течение около пяти часов.

Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

Как сообщало ИА Регнум,3 декабря грузовой корабль «Прогресс МС-25» успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» на Международной космической станции (МКС). Его 1 декабря вывела в космос ракета-носитель «Союз-2.1а».

Воздушно-космические силы России 26 ноября успешно запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б». С помощью неё на околоземную орбиту успешно вывели спутник в интересах Министерства обороны.