В Днепропетровской области загорелись складские помещения
На Украине сообщили о пожаре на складах в Днепропетровской области
Днепропетровск, Украина, 16 декабря, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В Синельниковском районе в Днепропетровской области на складе вспыхнул пожар, сообщил 16 декабря глава местного областного совета Николай Лукашук в своём Telegram-канале.
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Он заявил, что пожар в складском здании вспыхнул после взрывов.
Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в Киеве прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны. За ним последовал взрыв в Смоленском районе Киева.
В этот же день администрация Одесской области сообщила о повреждении складов в Измаильском районе — также в результате взрывов.