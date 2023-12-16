Днепропетровск, Украина, 16 декабря, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В Синельниковском районе в Днепропетровской области на складе вспыхнул пожар, сообщил 16 декабря глава местного областного совета Николай Лукашук в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Он заявил, что пожар в складском здании вспыхнул после взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в Киеве прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны. За ним последовал взрыв в Смоленском районе Киева.

В этот же день администрация Одесской области сообщила о повреждении складов в Измаильском районе — также в результате взрывов.