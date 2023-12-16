Вашингтон, 16 декабря, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Бывший адвокат и соратник экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани должен выплатить более $148 млн двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за предполагаемое вмешательство в выборы. Такое решение вынес суд в Вашингтоне. Об этом 16 декабря сообщил председатель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA Руди Джулиани

Выплаты в размере по $16 млн за клевету и по $20 млн за эмоциональный ущерб, по решению суда, полагаются сотруднице избиркома Руби Фримен и её дочери, которых Джулиани обвинял в манипуляциях с бюллетенями.

Как сообщило Politico, присяжные также назначили соратнику Трампа штраф в размере $75 млн. Они считают, что это поможет удержать его от подобных клеветнических нападок в будущем.

Сам Джулиани, комментируя вердикт, назвал его абсурдным и заявил, что намерен его обжаловать.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа в американском штате Джорджия большое жюри предъявило обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года. Всего обвинения в отношении Трампа включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов.

Обвинения выдвинуты также в отношении бывшего адвоката Трампа и его экс-помощника Руди Джулиани, а также бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.

В начале сентября Джулиани отказался признавать свою вину по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Он считает себя невиновным по всем пунктам обвинительного заключения и оставляет за собой право требовать рассмотрения дела судом присяжных.