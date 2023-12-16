Лос-Анджелес, США, 16 декабря, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе рядом с торговым центром в Лос-Анджелесе в США, сообщили 16 декабря в городской полиции.

ТАСС/ EPA/CAROLINE BREHMAN

Выстрелы прогремели накануне, 15 декабря, на улице Эль-Сегундо-Бульвар. Тяжёлое ранение получил чернокожий 32-летний мужчина, скончавшийся позже в больнице.

Ещё четверо афроамериканцев 40–50 лет получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали. Один из пациентов находится в критическом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Подозреваемый скрылся, его ищут.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 ноября в США в результате перестрелки в городе Биверкрик в штате Огайо один человек погиб и ещё четверо получили ранения. Стрелял один человек.

При стрельбе 22 ноября в двух километрах от Белого дома полицейский получил ранение во время преследования правонарушителя. В ходе перестрелки преследуемый погиб.