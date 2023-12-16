Вашингтон, 16 декабря, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Марк Цукерберг, являющийся основателем соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и владельцем организации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), строит комплекс зданий с бункерами на Гавайских островах. Об этом 14 декабря сообщило издание Wired со ссылкой на источники.

ТАСС/ Andrej Sokolow/dpa Марк Цукерберг

Последние показали журналистам издания стройплощадку, на которой, по проекту, будет возведено два десятка особняков и нескольких домов на деревьях, а также несколько десятков других зданий.

Отмечается, что под комплексом зданий строится большой подземный бункер, площадь которого составит 464 квадратных метра. У него будет два входа в особняки и автономные возобновляемые источники питания, также в нём будет большой запас воды и продовольствия. Предполагаемая стоимость проекта составляет порядка $100 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября Цукерберга госпитализировали после того, как во время тренировочного боя он порвал себе крестообразную связку. Предприниматель уточнил, что ему сделали операцию по замене связки.

Американский мультимиллиардер, владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск рассказал о причинах срыва его поединка с Цукербергом. По его словам, от схватки отказался Цукерберг, когда узнал, что на поединке в Колизее не будет большого количества рекламы.