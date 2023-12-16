Лондон, 16 декабря, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза «промахнулись», когда не смогли согласовать выделение пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро на саммите в Брюсселе, оставив её без ожидаемой поддержки в наиболее критический момент. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского дипломата.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись мимо своей цели», — сказал собеседник издания.

По словам представителя ЕС, у Украины осталась ликвидность до января, а после ей станет «немного туго».

«Украина имеет право нервничать. Это совсем не комфортная ситуация», ― добавил дипломат.

При этом издание отметило, что на саммите в Брюсселе лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что для него важнее получить соглашение о переговорах о членстве в сообществе, чем о финансировании.

Как сообщало ИА Регнум, в Институте мировой экономики Киля (IfW Kiel) 7 сентября заявили, что страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше, чем США. Отмечается, что общий объём обещанной ЕС помощи превысил €130 млрд, обещанной США — менее €70 млрд.

В конце июня страны ЕС условились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине столько, сколько понадобится. 30 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о создании фонда военного содействия Украине на 2024–2027 годы объёмом в €5 млрд в год. По его словам, он должен стать ключевым элементом поддержки Киева. Однако на следующий день Боррель сообщил, что ЕС не смог разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира Украине.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммиту Евросоюза не удалось утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года. Против программы, по словам Мишеля, выступила Венгрия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине общим объёмом €50 млрд. Он пояснил, что к этому вопросу можно будет вернуться на следующем саммите Евросоюза в январе. Орбан уточнил, что программа требует доработки.