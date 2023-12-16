Белгород, 16 декабря, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Подорвавшийся на украинской мине 13 декабря житель Краснояружского района в Белгородскойобласти умер в больнице, сообщил 16 декабря глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице», — сообщил Гладков, добавив, что врачи до последнего боролись за жизнь раненого.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего. Он пообещал, что родным власти будут помогать всем, чем только можно.

Гладков 13 декабря сообщил о подрыве автомобиля с мирными жителями на мине в Краснояружском районе в районе хутора Высокий. В результате пострадали три человека: у одного из мужчин диагностировали частичную ампутацию нижних конечностей, у второго — закрытую черепно-мозговую травму.

Раненых доставили в больницу областного центра. Третьего пострадавшего с сотрясением мозгагоспитализировали в Краснояружскую центральную районную больницу.