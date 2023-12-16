Варшава, 16 декабря, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Комиссия, проводящая расследование крушения самолёта с польским президентом Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году и ликвидированная министерство обороны Польши, занималась фальсификацией докладов экспертов. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра республики Дональда ТускаЯн Грабец, сообщило Polskie Radio.

Следственный комитет РФ Обломки самолета Ту-154М

«Смоленская комиссия, безусловно, провалилась с точки зрения престижа Польши на международной арене. Ее обвинили в фальсификации экспертных заключений и финансового менеджмента», ― сказал Грабец.

Он также указал на неэффективность выделения средств на работу комиссии и потребовал проведения уголовно-правовой экспертизы её деятельности.

Ранее министерство обороны Польши упразднило комиссию по расследованию смоленской катастрофы. Документ об упразднении подписал новый министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Членов подкомиссии обязали до 18 декабря отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, использовавшиеся для работы структуры. Сообщается, что в ближайшее время Минобороны создаст специальную группу для изучения всех аспектов деятельности подкомиссии.

Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа с самолётом Качиньского произошла 10 апреля 2010 году в аэропорту Смоленск-Северный, когда при заходе на посадку лайнер Ту-154 потерпел крушение. Погибли 96 человек.

Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского самолёта, а также на останках погибших не обнаружили следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолёта и продуктов его эксплуатации.

По данным следствия, полёт проходил в трудных метеоусловиях, командир лайнера должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого не сделал, что и привело к трагедии.

Россия и Польша начали совместное расследование. Польские власти не согласились с заключением Международного авиационного комитета, согласно которому катастрофа произошла по причине неквалифицированных решений экипажа, и назначили повторную экспертизу. Комиссия в течение нескольких лет не могла прийти ни к каким выводам. Впоследствии её представители обвинили в крушении российские власти, но не закончили при этом свою работу.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации повторной комиссии. Глава МВД страны Марчин Кервиньский заявил, что рапорт по итогам первого расследования подробно объяснил причины трагедии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря 2022 года заявлял, что Польша просто не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем.

Замминистра национальной обороны Цезари Томчик 15 декабря заявил, что польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы врала и использовала предоставляемые ей средства не по назначению. По его словам, происходило «всё самое худшее». Он подчеркнул, что даже польские парламентарии не добились от комиссии адекватной информации, к которой фактически просто не получали доступа.