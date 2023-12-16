Вашингтон, 16 декабря, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин насмехается над снижением поддержки Украины со стороны западных стран. Об этом 15 декабря написало агентство Bloomberg.

РИА Новости/Максим Блинов

«[Глава киевского режима Владимир] Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь постепенно заканчивается», — говорится в публикации.

По словам автора материала, Запад изменил своё отношение к лидеру киевских властей после провала контрнаступления украинской армии, в результате чего произошло снижение финансирования Украины от США и Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что Киев считает «национальным героем» Украины нациста Степана Бандеру, а Зеленский в парламенте Канады стоя аплодировал солдату СС Ярославу Хунке. Глава государства подчеркнул, что всё это — проявления нацизма, а потому вопрос денацификации Украины актуален.

Ранее в этот же день президент отметил, что Украина почти перестала производить что-либо и пытается сохранить остатки своей промышленности. Путин уточнил, что Запад пока предоставляет всё необходимое Киеву за просто так, однако это может рано или поздно закончиться. Он предположил, что эта помощь постепенно иссякает.