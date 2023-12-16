Киев, 16 декабря, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана средств украинской противовоздушной обороны. Об этом 15 декабря заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA.

Иван Шилов ИА Регнум

Игнат пожаловался на то, что российские военные наряду с реальными ракетами используют и фальшивые цели.

«Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожие на «Кинжал» по параметрам полёта. То есть по скорости и так далее», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря украинские СМИ заявили о серии взрывов в Киеве и в Киевской области, после этого в украинской столице объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Киеве в 00:30 мск.

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 15 декабря рассказал о серии взрывов в Подольском районе города. Он также заявил о воздушных целях, которые двигались к центру Киева.