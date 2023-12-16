Газа, Палестина, 16 декабря, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Оператор телеканала Al Jazeera Самер Абу Даки погиб, а его коллега Ваэль Дадух получил ранения в результате авиаудара израильской армии по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом 16 декабря сообщает телеканал на своей официальной странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным телеканала, 15 декабря ВВС Израиля нанесли авиаудар по школе в Хан-Юнисе, где укрывались мирные жители. Там же находились журналист Ваэль Дадух и оператор Самер Абу Даки, которые вели репортаж с места событий.

Абу Даки получил ранение, но скончался от потери крови через пять часов, так как израильские военнослужащие не позволяли машине скорой помощи и медикам добраться до него. Журналисту Дадуху удалось выжить.

Телеканал Al Jazeera осудил атаку армии Израиля по Газе и призвал международное сообщество и Международный уголовный суд (МУС) принять меры против правительства Израиля за преступления, совершённые против человечества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильская военная авиация нанесла авиаудар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН, предназначенной для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа.

Также сообщается об обстреле ВВС Израиля территории школы в районе Хан-Юнис на юге Газы. И несколько человек получили ранения при бомбардировке израильской стороной лагеря беженцев Эль-Бурейдж.