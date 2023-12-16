Будапешт, 16 декабря, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 15 декабря в интервью порталу Mandiner рассказал о том, как унизительно его принимали в Вашингтоне в 2014 году.

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии

«В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана] не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел», — сказал он.

По словам главы МИД Венгрии, после этого они с Викторией Нуланд, которая на тот момент была заместителем госсекретаря США, сели за маленький журнальный столик и она дала ему документ из двух страниц.

Сийярто уточнил, что Нуланд заявила ему, что если Венгрия будет соответствовать указанным в документе критериям, то США будут разговаривать с Будапештом о развитии двусторонних отношений, в противном случае этого не будет.

«На бумаге было написано, как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное, что относится к решениям, ожидаемым от парламента. Я сообщил, что так не пойдёт. Начиная с этого, стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами», — пояснил он.

Глава венгерского МИД отметил, что администрация США под управлением республиканцев вела себя совсем по-другому, сохраняя с Венгрией корректные, основанные на взаимном уважении уравновешенные отношения.

«И это, очевидно, не нравится демократам. Им не нравится, что [экс-президент США] Дональд Трамп регулярно в качестве положительного примера ссылается на венгерского премьер-министра», — добавил Сийярто.

Он также указал на то, что власти Венгрии всегда охотно сотрудничают с избранными лидерами всех государств.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря британская газета Guardian написала, что Орбан и венгерское посольство нашли возможность провести тайные переговоры с американскими конгрессменами из Республиканской партии, чтобы вместе добиться прекращения военной помощи Киеву. По мнению издания, премьер-министр Венгрии уверен, что помощь Киеву не получит одобрения в Конгрессе США.