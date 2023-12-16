Тель-Авив, Израиль, 16 декабря, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Предпосылок для возобновления переговоров в Катаре по сектору Газа в Катаре на данном этапе нет. Такое заявление сделал 16 декабря посол Израиля в России Александр Бен Цви в беседе с ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алекс Бен-Цви

Как уточнил дипломат, на сегодняшний день никаких новостей о возможных договорённостях по началу переговоров нет. И хоте все задействованные стороны предпринимают попытки, но никаких успехов на данном этапе пока нет.

По поводу возможного возвращения к переговорам в Катаре до конца текущего года израильский представитель указал, что никаких конкретных сроков и дат никто не устанавливал.

«Мы ранее доказали, что когда были какие-то конкретные предложения, то мы им следовали», — подчеркнул Бен Цви и уточнил, что пока предложений нет, то рассматривать нечего, поэтому военные действия продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авиация Израиля нанесла удар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН, предназначенной для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Дейр-эль-Балахе. В результате авианалёта погибли женщины и дети, число жертв не уточняется.