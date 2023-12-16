Тель-Авив, Израиль, 16 декабря, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Авиаудар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН, предназначенной для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа, нанесла израильская военная авиация. Об этом 15 декабря сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным агентства, в результате авианалёта погибли женщины и дети. Число жертв не уточняется.

Кроме того, сообщается об обстреле ВВС Израиля территории школы в районе Хан-Юнис на юге Газы. Также несколько человек получили ранения при бомбардировке израильской стороной лагеря беженцев Эль-Бурейдж.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ошибочно определили троих израильских заложников в секторе Газа как угрозу и убили их. ЦАХАЛ полностью взяла на себя ответственность за произошедшее, выразил соболезнования родным погибших и незамедлительно начал расследование инцидента.

По данным палестинского минздрава, общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 18 608 человек. Ранения получили 50 594 местных жителя. Большинство погибших мирные жители, среди них в основном женщины и дети.