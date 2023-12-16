Донецк, 16 декабря, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Российские военнослужащие отразили шесть атак украинской армии в районах Марьинки, Красного и Клещеевки (ДНР), сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил России Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки», — сказал он в беседе с ТАСС.

Астафьев также уточнил, что российские войска нанесли поражение украинской живой силе и технике в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка. По словам представителя группировки «Юг», в результате этих ударов ВСУ лишились около ста двадцати пяти военнослужащих, трёх боевых бронемашин, двух пикапов, четырёх самоходных артиллерийских установок и гаубицы Д-30 калибра 122 мм.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские артиллеристы России уничтожили пять миномётов противника, а силы противоздушной обороны (ПВО) России сбили украинские беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Министерство обороны РФ проинформировало, что с 9 по 15 декабря на донецком направлении спецоперации Вооружённые силы России отразили 49 атак ВСУ. В результате боёв противник потерял за неделю почти 1,6 тыс. военных.

Украинская армия также лишилась 16 боевых бронеавтомобилей, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии. Помимо этого, российские войска при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на отдельных участках линии боевого соприкосновения.