Херсон, 16 декабря, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Радиолокационную станцию (РЛС), самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу украинской армии уничтожили на правом берегу Днепра с помощью беспилотников «Ланцет» российские десантники группировки войск «Днепр». Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

Гаубица, станция РЛС 6ИИ03 и самоходная установка М109 Paladin Вооружённых сил Украины были обнаружены в Херсонской области на правом берегу Днепра российскими десантниками с помощью разведывательных беспилотников.

«Российские десантники «Ланцетами» вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области», — уточняется в сообщении.

Операторы-профессионалы, грамотно управляя беспилотниками «Ланцет», прямым попаданием вывели из строя боевую и специальную технику, а также личный состав противника. Выполнив боевую задачу, расчёты беспилотной авиации оперативно свернулись и немедленно убыли в безопасный район.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские десантники группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Бойцы ВДВ России 4 декабря уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» самоходные артиллерийские установки (САУ), гаубицу и станцию связи противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.