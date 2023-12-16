Новый, 661-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой российских территорий украинскими беспилотниками. В результате трёх ударов пострадали заборы, окна и крыши в восьми домах жителей села Крупец Дмитриевского района Курской области. Также губернатор региона Роман Старовойт сообщил 16 декабря в своём Telegram-канале о повреждении компрессорной станции в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

В Железногорском районе беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.

«Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий», — подчеркнул глава Курской области.

Вечером ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Крым, однако десятки беспилотников были сбиты.

Тем временем на правом берегу Днепра в Херсонской области подразделения ВДВ РФ при помощи беспилотников «Ланцет» уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчётом.

Серия взрывов произошла в Киеве и в Киевской области. Режим воздушной тревоги объявляли в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

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