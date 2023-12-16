Москва, 16 декабря, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Правительство России утвердило правила выдачи врачебных решений о допустимости операций для лечения аномалий формирования пола у детей. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Phalinn Ooi Врач на операции

«Утвердить <…> правила выдачи решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, о допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, и медицинских заключений о соответствии половых признаков признакам определенного пола», — говорится в тексте.

Постановление закрепляет соответствующую форму таких медицинских документов. Правительство также отдельным распоряжением утвердило список организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, в которых могут приниматься подобные решения.

В их число вошли: Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Научный центр акушерства и гинекологии имени В. И. Кулакова, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей. Его авторами выступили почти 400 депутатов. Законопроект внесли на рассмотрение депутаты всех её пяти фракций.

Документ внёс изменения в закон об основах охраны здоровья граждан. Кроме того, законопроект установил, что смена пола одним из супругов является причиной прекращения брака. Изменившие пол лица также лишаются права быть усыновителями или опекунами детей.

24 июля подпись под законом поставил президент России Владимир Путин.15 августа Минздрав РФ признал утратившим силу приказ о порядке и форме выдачи медицинскими утверждениями справок о смене пола.