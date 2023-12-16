Брюссель, 16 декабря, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах конфликта на Украине раскритиковал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Соответствующую запись политик сделал 15 декабря в соцсети X.

GUE NGL Мик Уэллис

«США и ЕС не хотели, чтобы конфликт заканчивался, а генсек НАТО Столтенберг хвастался тем, что они его спровоцировали», — сказал Уоллес.

Депутат Европарламента отметил, что Евросоюз потратил миллиарды долларов на то, чтобы спровоцировать и затянуть конфликт, но в итоге Украина оказалась разрушена.

«Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие…» — резюмировал Уоллес.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил депутат Европарламента Мик Уоллес, власти Евросоюза потратили огромные средства на разжигание конфликта на Украине, и в результате украинское государство разрушается и оказывается в колониальной долговой ловушке.

Депутат добавил, что итогом разжигания украинского конфликта, помимо долговой ямы для Украины, стала гибель 200 тысяч военнослужащих ВСУ и «разворовывание» земель Украины иностранными компаниями.