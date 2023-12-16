Москва, 16 декабря, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) зафиксировала рост числа обращений от российских граждан по поводу мошенничества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

В Росфинмониторинге уточнили, что злоумышленники совершают звонки жертвам, представляясь сотрудниками этой службы. Аферисты пытаются внушить гражданам, что их счета или средства якобы подверглись каким-то манипуляциям.

После этого преступники пытаются заполучить конфиденциальные данные и просят совершить платежи по их реквизитам. С целью убеждения жертв злоумышленники направляют гражданам поддельные документы с символикой службы, поддельными подписями и указанием должностных лиц.

Кроме того, на предоставленных бумагах мошенники размещают QR-коды, которые ведут на настоящий сайт Росфинмониторинга.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Центробанк России проинформировал, что аферисты стали использовать новую схему обмана, пытаясь предлагать гражданам специальное приложение якобы для проверки подлинности купюр, включая новые пятитысячные банкнот. После установки этой программы на смартфон жертвы преступники получают доступ к содержимому устройства и у них появляется возможность похищать деньги.

Кроме того, распространяется и другой вид мошенничества, при котором злоумышленники, выдавая себя за работников социальных служб, ходят по квартирам и предлагают жильцам обменять старые пятитысячные банкноты на новые, отдавая ничего не подозревающим жертвам фальшивые деньги.