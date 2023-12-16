Лос-Анджелес, США, 16 декабря, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Звезда сериала «Друзья» актёр Мэттью Перри скончался от последствий приёма кетамина. Об этом 15 декабря сообщил Daily Mail со ссылкой на Управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Сериал «Друзья»

«Судебно-медицинский эксперт департамента округа Лос-Анджелес определил причину смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри как острое воздействие кетамина», — указано в отчёте.

При этом отмечается, что смерть актёра была случайной. У Перри также обнаружили ишемическую болезнь сердца. Кроме того, в его организме нашли следы опиоидного анальгетика бупренорфина, который используется при лечении расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Судмедэксперт установил, что Перри, который не употреблял наркотики в течение 19 месяцев, на момент своей гибели находился на «кетаминовой инфузионной терапии» и последний курс лечения ему провели за полторы недели до смерти. Однако в документе уточняется, что кетамин выводится из организма за три-четыре часа, поэтому его следы в организме Перри не могли быть получены во время последней инфузии.

Кетамин — обезболивающее средство, которое всё чаще используют в терапии при проблемах психологического характера. В частности, препарат назначается при депрессии, тревоге, посттравматическом стрессовом расстройстве и других трудноизлечимых проблемах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актёр Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в культовом ситкоме «Друзья», в котором он снимался с 1994 по 2004 годы, скончался в возрасте 54 лет. Его тело было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Предварительной причиной смерти Перри была названа сердечная недостаточность.

Актёра похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе недалеко от студии Warner Bros, где в течение десяти сезонов снимались «Друзья».